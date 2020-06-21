ليبيا – علق رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا صالح الفاندي على كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التدخل التركي في ليبيا.

الفاندي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للمشائخ وأعيان ليبيا على أهمية الدور المصري في الوقوف الى جانب القضايا القومية وفي مقدمتها نضال الشعوب العربية ضد المستعمر ،مشيراً إلى أن للدور المصري أهمية كبيرة الى جانب الشعب الليبي خلال حقبة الإستعمار الايطالي.

ورحب الفاندي بما ورد في كلمة السيسي التي أثبتت أن مصر ستظل هي الداعم والسند للشعب الليبي ضد الإحتلال التركي للبلاد،مؤكداً بأن القبائل الليبية سيكون لها كلمتها القوية تجاه الموقف المصري التاريخي في مساندة الشعب الليبي.