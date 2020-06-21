ليبيا – وصف رئيس حزب التغيير والمبعوث الخاص لرئيس الرئاسي لدول المغرب العربي جمعة القماطي تصريحات الرئاسي المصري الأخيرة بأنها تدخل صارخ في الشأن الداخلي الليبي وتجاوز للسيادة الليبية على حد زعمه.

القماطي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إنه يفترض على حكومة الوفاق عدم تجاوز تصريحات “السيسي” (رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي) بشأن سرت والجفرة التي تبعد أكثر من 1000 كيلو متر عن الحدود المصرية الليبية ويعتبرها خط أحمر، زاعما ان ذلك تدخل مفضوح ومرفوض من دولة أخرى حتى وإن كانت جارة في دولة مستقلة ذات سيادة وحدودها واراضيها معروفة.

وأكد السياسي الموالي لتركيا على أن حديث السيسي عن خطوط في قلب ليبيا أمر مرفوض وتدخل فج وصارخ لا يمكن القبول به حسب قوله، معتبراً أن حديث الرئيس المصري بأنه لا يعترف إلا بشرعية ما وصفه بـ”برلمان طبرق” (مجلس النواب الليبي) يعد تجاوز كبير للشرعية الدولية وإتفاق الصخيرات الذي انبثقت منه 3 مؤسسات سياسية وهي مجالس النواب والدولة والرئاسي وبهذا “السيسي” يرفض الإعتراف بشرعية مجلس الدولة وحكومة الوفاق.

وبشأن الإجتماع الذي دعت له الجامعة العربية إعتبر أنه تجاوز للنظم ولوائح الجامعة وهو إجتماع غير شرعي لأنه لم يتم التشاور والتنسيق مع ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) للدولة المعنية بالإجتماع ، مدعياً إلى أن الهدف من ذلك الإجتماع هو أن تمرر مصر بما عرف بمبادرة السيسي وتريد من الجامعة العربية أن تتبنى هذه المبادرة لتصبح عربية من الجامعة العربية.

ويعتقد القماطي أن كل الجهود المصرية ستفشل وقال :” ولن يتم تمرير تلك المبادرة التي تتناقض بشكل كبير مع حديثه عن تسليح شباب قبائل ليبيا وتدخل عسكري ووضع خطوط حمراء في ليبيا أما الدوافع الحقيقية وراء كل ما قاله السيسي والتصريحات النارية هو أن مصر اصبحت عاجزة في الملف الليبي مع وجود طرفين اقوياء هما تركيا وروسيا لذلك ما يهم ليبيا هو الوصول لتفاهم مع روسيا التي لديها مرتزقة بقرابة الـ 2000 اغلبهم في سرت والجفرة بضرورة سحب المرتزقة حينها تكون الجفرة وسرت متاحة لحكومة الوفاق للدخول لها دون حرب و قتال” حسب زعمه .

وشدد على أن حكومة الوفاق أكدت أنها تسعى لبسط سيطرتها على كل التراب الليبي وليس فقط سرت والجفرة والموانئ النفطية وما تريده مصر هو محاولة إثبات وجود لها في أي إتفاق سياسي قادم ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتابع مزاعمه :” التهديد من قبل السيسي بأن تجاوز سرت الجفرة خط احمر هو ظاهرة صوتية جوفاء أكثر ما يكون تهديد حقيقي لأن السيسي لا يملك ولا يستطيع أن يدفع بجيش مصر لمحاربة جيش حكومة الوفاق أو الاصطدام مع تركيا التي تعتبر من الدول القوية في المنطقة وثاني أقوى جيش في الناتو، أعتقد أن التصعيد من السيسي هو لتحقيق بعض المكاسب في أي إتفاق قادم بعد أن اصبحت اوراق مصر مؤثرة في ليبيا ضعيفة جداً “.

وقال إن “النظام أو الجيش المصري” لن يدخل ليبيا لأن ذلك سيجلب لمصر كوارث سياسية واقتصادية وردود فعل شعبية رافضة من الشعب المصري، مطالباً حكومة الوفاق بإتخاذ موقف واضح وقوي في شكل بيان رسمي لرفض ما وصفه بـ” التدخل الفج ” في الشؤون الداخلية في ليبيا وتأكيد من حكومة الوفاق بأنها الشرعية ومن حقها أن تبسط سيادتها بأي مكان في ليبيا سواء سرت والجفرة أو غيرها والتذكير بالإتفاقية الامنية التي وصفها بـ”المشروعة” مع تركيا .