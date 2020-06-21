ليبيا – قال مدير المرصد السوري إن عملية إرسال المرتزقة إلى ليبيا مستمرة كما يجري تجديد عقود المقاتلين وإعادة إرسالهم بعد قضاء عطلة في سوريا.

مدير المرصد السوري أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع له إلى أن الأموال المتفق عليها بين الحكومة التركية وهؤلاء دفعت بشكل كامل وهي ليست من تركيا.

وأضاف :” السؤال الآن.. كيف تغادر المجموعات الجهادية الأراضي السورية إلى تركيا ومن ثم إلى ليبيا دون رقيب أو حسيب من قبل المجتمع الدولي المنقسم تجاه هذه القضية.. بفضل هؤلاء المرتزقة حققت حكومة الوفاق تقدماً وعملية استقدام المزيد من المرتزقة تتزايد بسبب الأموال والخدمات والإغراءات المقدمة”.

ولفت إلى أنه نحو 400 مرتزق تمكنوا من الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا وقد يكون من ضمنهم عناصر سابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيات أوروبية، محملاً تركيا مسؤولية أي عملية إرهابية في أوروبا في الوقت الراهن.

واستطرد حديثه :” هل تهدف تركيا إلى تهديد الدول الأوروبية بهؤلاء المرتزقة من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”؟ كل من يحتج على قضية نقل المرتزقة إلى ليبيا يعاقب من قبل الماكينة الإعلامية التابعة لتركيا ونستذكر في بداية نقل المرتزقة كيف عملت الأبواق الإعلامية على تكذيبنا.. اليوم بات كل شيء واضح بالصوت والصورة.. هؤلاء المرتزقة ارتكبوا الانتهاكات في ليبيا كما ارتكبوها في سوريا وآخرها كان في عفرين ولا يزالون ينكلون بالشعب الكردي والمهجرين من الغوطة الشرقية وغيرهم إلى عفرين”.

وأكد على أن الملف الليبي لا يختلف عن السوري لأن الجناح التركي هو العامل الأساسي بالحديث عن نحو 15 ألف مرتزق سوري بينما هناك أكثر من 9 آلاف جهادي متطرف من جنسيات غير سورية ماذا سيفعل بهم أردوغان في ليبيا بحسب تعبيره.

وتوقع أن أردوغان يجهز لدخول صراع مع روسيا إن أرادت فهناك صراع معلن واتفاقات كثيرة وأردوغان هو الذي سهل للنظام السوري استعادة السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية، مشدداً على أن ليبيا للشعب الليبي فقط حتى لو انتصرت حكومة الوفاق والمرتزقة وسيطروا على كامل الأراضي ستنقلب الطاولة في المستقبل القريب.