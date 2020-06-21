ليبيا – تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

الاتصال تناول بحسب الخارجية المصرية استعراض مجالات التعاون الثنائي المُشترك وما تشهده من تطورات تعكس عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين، وتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الإردني الملك عبدالله الثاني بالعمل على دفع أواصر العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب..

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أكد الصفدي على وقوف المملكة الأردنية الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن واستقرار المنطقة.

وإتفق الوزيران على أهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية في أقرب فرصة ممكنة، بما يُحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويحقق الإرادة الحرة للشعب الليبي في السيطرة على موارده ومقدراته ويُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، وذلك وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وأكد الوزيران بختام حديثهم في هذا الملف على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تدهور الأزمة، بما يجعل من ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.