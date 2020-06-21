ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب إن من حق كل دول العالم الدفاع عن أمنها القومي وعمقها الاستراتيجي ومصر ليست استثناء في هذا.

إمغيب وفي تصريح لـ“إرم نيوز” أمس السبت أوضح أن مصر تدعم البرلمان الشرعي المعترف به دوليا والجيش الليبي المكلف من هذا البرلمان بتفكيك المليشيات ونزع أسلحتها.

وأوضح أن كل الأسباب التي تذرع بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتدخل في ليبيا توفرت للرئيس السيسي بعد التعنت التركي ورفضه المبادرة المصرية.

عضو البرلمان إختتم:”في مصر أكثر من 10 ملايين مصري من أصول ليبية من حقهم الدفاع عن أهلهم وقبائلهم في ليبيا والوقوف معهم في مواجهة الغزو التركي”.