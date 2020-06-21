عمان – انكمش الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.22 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو/ أيار الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2019.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأحد، جاء الانخفاض نتيجة تراجع مجموعات النقل 4.27 بالمئة، والوقود والإنارة 2.35 بالمئة، والملابس 0.11 بالمئة، والزيوت والدهون 0.03 بالمئة، والخدمات الأخرى 0.004 بالمئة.

وتراجع الطلب على السلع في الأسواق الأردنية على خلفية تفشي جائحة كورونا، وغلق الأسواق المحلية باستثناء القطاعات الأساسية الملحة.

وعلى أساس شهري، انكمش التضخم بنسبة 0.65 بالمئة مقارنة بأسعار أبريل 2020، وساهمت في هذا الانخفاض كل من مجموعات النقل، والوقود والإنارة، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة، واللحوم والدواجن، والألبان ومنتجاتها والبيض.

أما على أساس سنوي، فارتفع التضخم بنسبة 1.2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وحدثت دائرة الإحصاءات العامة بداية الشهر الجاري سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018 بدل 2010.

الأناضول