إسبانيا – أصدر برشلونة الإسباني بيانا رسميا اليوم الأحد، حول تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ البالغ 23 عاما.

وقال برشلونة في البيان: “فرينكي دي يونغ مصاب في العضلة النعلية لركبته اليمنى، ومدة غيابه تتوقف على مدى تعافيه”.

وغاب دي يونغ عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام إشبيلية بسبب معاناته من حمل زائد على الساق اليمنى.

يذكر أن برشلونة أهدر نقطتين ثمينتين بتعادله من دون أهداف أمام إشبيلية في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة الـ30 من “الليغا”، وأصبح النادي الكتالوني (65 نقطة) تحت تهديد فقدان صدارة الترتيب في حال فوز غريمه ومطارده ريال مدريد صاحب الـ62 نقطة على مضيفه ريال سوسيداد في ختام الجولة الـ30 من المسابقة اليوم الأحد.

المصدر: RT