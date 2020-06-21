ليبيا – أعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس أبوفايد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدخلاً سافرًا في شؤون ليبيا الداخلية ومساسًا للسيادية الليبية حسب قوله.

بوفايد وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة المسلمين اليوم الأحد قال:” إن هذه التصريحات غير مسؤولة ومغامرة غير محسوبة النتائج بمصالح مصر الشقيقة ببلادنا”.

وأضاف عضو مجلس الدولة الموالي لتركيا :” أن تدريب القبائل الذي تحدث عنه السيسي هو محاولة تغليف مفضوحة للتدخل العسكري من قبل الأخير وإصباغ نوع من الشرعية المزيفة عليه التي لا تنطلي على أحد سواء محليًا أو دوليًا” حسب زعمه.