إسبانيا – أصدر برشلونة ظهر اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، حول تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط الفريق.

وقال برشلونة، خلال بيانه على الموقع الإلكتروني: “فرينكي دي يونج مُصاب في العضلة النعلية لركبته اليمنى، ومدة غيابه تتوقف على مدى تعافيه”.

كان دي يونج، غاب عن مواجهة إشبيلية؛ بسبب مُعاناته من حمل زائد على الساق اليمنى، ويُعد أحد أكثر اللاعبين مشاركة في صفوف الفريق، بمشاركته في 27 مباراة في الليجا هذا الموسم.

وعاد الفريق للتدريبات صباح اليوم الأحد، من أجل الاستعداد لمواجهة أتلتيك بيلباو، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الليجا.

وكالات