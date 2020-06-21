تراجع حوالات الأردنيين في الخارج 5.9 بالمئة حتى أبريل

تراجع حوالات الأردنيين في الخارج 5.9 بالمئة حتى أبريل

عمان – تراجع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، بنسبة 5.9 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الأحد، بلغ إجمالي الحوالات 800 مليون دينار (1.1 مليار دولار) حتى نهاية إبريل الفائت.

وكان الأردن استقبل ما يقرب من 851 مليون دينار (1.202 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2019.

وتعتبر حوالات العاملين في الخارج، أحد المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.

وتتوقع الحكومة الأردنية، عودة آلاف المواطنين من الخارج بعد إنهاء خدماتهم في مناطق عملهم، خصوصا من دول الخليج، على خلفية التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا.

الأناضول