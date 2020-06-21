أبوظبي – أغلقت بورصات الخليج الأحد، أولى جلسات الأسبوع على تباين، مع تراجع أربع أسواق مقابل ثلاث ارتفعت، وسط استمرار التخوفات من التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا.

ولا تزال اقتصادات العالم تواجه صعوبات في عودة الحياة الطبيعية إلى ما قبل كورونا، مع غياب تطمينات من قرب التوصل إلى لقاح ينهي الفيروس.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.24 بالمئة إلى 4334.75 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.94 بالمئة إلى 2058.85 نقطة.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.38 بالمئة إلى 9285.13 نقطة، مع نزول البنك الأهلي 5.3 بالمئة، وبنك الدوحة 1.9 بالمئة، والإجارة ومسيعيد 1.5 بالمئة لكل منهما.

وهبطت بورصة السعودية بنسبة 0.13 بالمئة إلى 7345.88 نقطة، مع نزول “أرامكو” 0.6 بالمئة، ومصرف الراجحي 0.2 بالمئة.

على الجانب الآخر، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1274.55 نقطة، مع ارتفاع أسهم “إي بي إم تيرمينالز البحرين” 1.7 بالمئة، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية 0.3 بالمئة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.27 بالمئة إلى 3525.34 نقطة، مع ارتفاع أسهم المدينة للاستثمار 9.1 بالمئة، والمتحدة للطاقة 5.2 بالمئة، وبنك العز الإسلامي 4.8 بالمئة.

وزاد مؤشر السوق الأول في الكويت 0.71 بالمئة إلى 5482.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.02 بالمئة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.51 بالمئة.

الأناضول