العراق – أفاد مراسلRT في بغداد، بأن قصفا جويا تركيا استهدف قرية بيرسيفي الحدودية شمال محافظة دهوك في كردستان العراق ليلة السبت.

وأضاف أن القصف استهدف قرية حدودية مع تركيا، وأنه يأتي ضمن عملية عسكرية تشنها أنقرة ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني” في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، انطلاق عملية “المخلب – النمر” العسكرية في منطقة هفتانين شمالي العراق.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “من أجل تحييد عناصر حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى، التي تهدد أمن شعبنا وحدودنا، وصلت عناصر وحدات الكوماندوز الأبطال إلى منطقة هفتانين حاليا”.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية الثلاثاء الماضي، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق شمالي العراق.

وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

المصدر: RT