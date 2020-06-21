ليبيا – حيا عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت مواقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثابتة والراسخة اتجاه ليبيا.

جاء ترحيب ثابت بعد كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استعراضه لقوات الجيش المصري المرابطة على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا.

وقال ثابت في تصريح لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أتت في وقتها ومتزامنة مع إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية لها دور كبير في الأزمة الليبية في محاولة لوقف الاقتتال علي الارض وكذلك دعمها اللامحدود للمؤسسات الشرعية في ليبيا وتحديداً مجلس النواب المنتخب من كافة أطياف الشعب ودعم المؤسسة العسكرية المتمثلة في القيادة العامة للقوات بقيادة المشير خليفه حفتر في حربها ضد الإرهاب وخاصة بعد تدخل تركيا في الشأن الليبي.

وثمن ثابت عالياً الدور المصري المهم والرامي إلى الوصول لحل سياسي ينهي الأزمة الليبية.