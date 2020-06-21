الولايات المتحدة – أعلنت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، أن ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية جمعا تبرعات بلغت قيمتها 74 مليون دولار في مايو.

ويمثل هذا المبلغ صعودا من 61,7 مليون دولار تم جمعها في أبريل، كما يأتي جمع هذه التبرعات مع عقد ترامب تجمعا حاشدا في توسلا بأوكلاهوما السبت، في أول فعالية رئيسية في حملته الانتخابية منذ أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى وقف معظم الحملات.

من جهته، صعد جو بايدن نائب الرئيس السابق من جمع التبرعات في الأشهر الأخيرة أيضا، منذ أن أصبح المرشح الفعلي للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي تجري في الثالث من نوفمبر.

وحقق بايدن تقدما على ترامب في استطلاعات الرأي العامة بسبب أزمتي جائحة كورونا والاضطرابات الأهلية على خلفية وحشية الشرطة في مدن أمريكية كثيرة.

وجمع بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية في مايو 80,8 مليون دولار في أكبر مبلغ يتم جمعه خلال شهر واحد.

ومع ذلك استمر تفوق ترامب المالي على بايدن، وذلك طبقا لإقرارات قدمتها الحملتان بشكل منفصل يوم السبت.

ويقوم الرئيس بحملة لإعادة انتخابه منذ 2017 وكان لدى حملته 108,1 مليون دولار نقدا بشكل مباشر في نهاية مايو. وكان لدى بايدن الذي بدأ حملته في أبريل 82,4 مليون دولار.

وأنفقت حملة ترامب أيضا أكثر مما أنفقته حملة بايدن في مايو، وبلغ حجم النفقات 24,5 مليون دولار، ذهب أكثر من نصفها للدعاية السياسية.

المصدر: “رويترز”