دبي – أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الأحد عن مشروع تطوير شاطئي جديد يتضمن تشييد سلسلة من الجزر العائمة.

وسيتصل ممشى شاطئ الغروب بشاطئ جميرا بالقرب من قناة دبي المائية وسيغطي مساحة إجمالية تبلغ 190 ألف متر مربع، حسبما جاء في مقطع ترويجي نشرته الهيئة عبر “تويتر”.

ويظهر المقطع ما يبدو أنها ثلاث جزر قريبة من الساحل، موضحا أن الممشى سيكون وجهة عائلية، وستشغل المحلات التجارية مساحة 1410 أمتار مربعة منه.

ولم يذكر الإعلان موعد البدء في أعمال البناء أو حجم التكلفة.

وهذا هو أول مشروع حكومي كبير يعلن عنه في دبي منذ أن شرعت الإمارات في مارس في فرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وخففت السلطات منذ ذلك الحين كثيرا من هذه القيود، لكنها لا تزال تحظر دخول غير المقيمين والأجانب.

المصدر: “رويترز”