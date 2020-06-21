ليبيا – رحب وزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب المسماري بتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول الأوضاع في ليبيا.

اللواء رجب وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تتخل يوما عن أشقائها العرب وأهل ليبيا تحديدا وكان له موقف مشرف وداعم للجيش الليبي في الحرب على الإرهاب.

ووصف المسماري وهو رئيس المجلس الأعلى لقبائل المرابطين والأشراف أكثر من 68 قبيلة أن التصريحات المصرية وموقف السيسي بـ”المشرف”.

وأضاف:”هذا الموقف كان متوقعا من الليبيين كونه رجل وطني عروبي يؤمن بالدول الوطنية ويدعم الجيوش النظامية، ضد الإرهاب والمليشيات والاحتلال الخارجية”.

وأكد أن موقف مصر من منطلق كونها دائما هي السند والمتكأ للعرب،مؤكدا أن كل القبائل العربية في ليبيا جهزت أبنائها من شباب وشيب لقتال الأتراك الغزاة والإرهابيين بالإضافة إلى ان جزء منهم الآن مساند للقوات المسلحة وفي المحاور.

وأردف أن كل تركيبات المجتمع الليبي من مؤسسات ونقابات ستخرج في مظاهرات عارمة للمطالبة بتدخل الجيش العربي المصري لمساندة الشعب الليبي لدحر الغزو والعدوان التركي العثماني.

وأشار إلى أن كل القبائل الليبية أعدت قوائم الأسماء الذين أعدتهم للالتحاق فورا بمعسكرات التدريب والتسليح والانطلاق إلى جبهات القتال زودا عن الوطن العزيز.

وطالب الجيش المصري بالتدخل ومساندة الليبيين في معركتهم،قائلاً:”ما يجري الآن هو استهداف للأمن القومي العربي بكامله وإذا سقطت ليبيا في يد العثمانيين فإن الشر سيكون على حدود مصر العزيزة”.

وأشار إلى أن مصر وفقا لعادتها لن تنتظر إلى أن يصل الشر لحدودها بل ستوئده في مكانه.

وشدد على أن الجيش الليبي مرابط في مواقعه ضد الغزو العثماني لليبيا وخلفه ملايين الليبيين الجاهزين للدخول لمعسكرات التدريب،وأنه حين تتقدم القوات المصرية لمساندتهم والدفاع عنهم فسيلتحمون بهم.

رجب وصف تصريحات الأتراك بأنهم سيقبلون بوقف إطلاق النار إذا سيطروا على الجفرة وسرت بـ”سراب في الهواء وحلم إبليس في الجنة ولن يدخلوها إلا على جثث الليبيين”.