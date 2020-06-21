ليبيا – تسائل عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة الارهابية علي السباعي أيهما أشد خطراً على مصر، العدو الصهيوني الذي على الحدود الشرقية لمصر أم ليبيا .

السباعي قال في تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن الخطر الذي سيدمر مصر هو وجود من وصفه بـ”الصهيوني السيسي” (الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي) حاكماً على شعب مصر، مضيفاً :”هذا الصهيوني ترك اسرائيل وجاء يهدد ليبيا لكي يسفك الدماء بين الشعبين الجارين الليبي والمصري” حسب زعمه.

ولفت النائب المقاطع الموالي لتركيا إلى أن البيانات والمواقف ضد من وصفه بـ”الصهيوني السيسي” وتدخله في ليبيا عموما والشرق الليبي خصوصاً، يجب أن يتولاه النخب من المنطقة الشرقية من نواب وأعضاء مجلس الدولة وضباط وشيوخ قبائل أي المقيمين في المنطقة الغربية والخارج والتنسيق مع أهلهم في المنطقة الشرقية.

وإختتم قائلاً :” اسرائيل نبتة خبيثة مغروسة في محيط يكرهها وهي أذكى من أن ترسل جيوشها لتحقيق مصالحها في المنطقة فلذلك دعمت أمثال السيسي ليحقق لها مصالحها دون أن يستثير الجموع فهو من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا ألاعيب مكشوفة لكن متى تستفيق الجموع؟!”.