إسبانيا – يضع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أحد أبرز نجوم الدوري الإسباني هذا الموسم، على قائمة اهتماماته، لضمه إلى النادي الملكي، هذا الصيف.

وقال موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، اليوم الأحد، إنَّ زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يُصرُّ على التعاقد مع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، نجم إشبيلية.

وأشار الموقع، إلى أنَّ زيدان يبحث عن لاعب آخر بالهجوم مثل كريم بنزيما يُساعد الفريق في صناعة وتسجيل الأهداف، وهو ما يتوفر في أوكامبوس.

وأوضح، أنَّه قد يتم التحرك نحو أوكامبوس في حالة رحيل لوكا يوفيتش، أو ماريانو دياز عن ريال مدريد، هذا الصيف.

وسبق أن صرح أوكامبوس من قبل بأنَّ اهتمام ريال مدريد، بالحصول على خدماته، بمثابة عامل محفز له هذا الموسم.

يُذكر أنَّ أوكامبوس، شارك مع إشبيلية هذا الموسم في 32 مباراة بمختلف البطولات، وأحرز 13 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكالات