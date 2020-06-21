ليبيا – رد ” مركز الطب الميداني والدعم ” التابع للرئاسي على اتهامه من قبل إدارة شؤون الجرحى الوسطى ( مصراتة ) بالتقصير من خلال عدم توفير طائرة اسعاف لنقل الحالات الحرجة من جرحى عملية ” بركان الغضب ” إلى تركيا .

وعبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” دافع المركز عن نفسه وقال أنه قام بتسيير أكثر من 500 رحلة اسعاف طائر من بداية الحرب حتى تاريخ اليوم دون أي تقصير مع دفعه كامل تكاليفها .

وثائق | صنع الله يزج بطيران النفط في حرب #طرابلس رغم مناداته إعلامياً بتحييد القطاع عن العمل العسكري. #ليبيا #المرصد

https://t.co/fi5DeDDeg0 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 15, 2019

وكشف المركز عن دخول عدد 2 طائرات إسعاف إلى الصيانة مشيرًا إلى أنه قام بإرسال بريد إلكتروني إلى إدارة الوسطى يوم 17/ 06/ 2020 ( قسم التسفير الى تركيا ) يحيطها بهذا الأمر إلا أن صورة من البريد بيّنت بأن إحدى الطائرات المستخدمة هي طائرة طيران النفط المفترض بأنها مملوكة لمؤسسة النفط ، مؤسسة الليبيين المحايدة وفق مايقول رئيسها مصطفى صنع الله .



وفي ذات السياق نوّه المركز بأنه و إلى تاريخ اليوم لم يتم تسييل أي مخصصات لمركز الطب الميداني والدعم لتخصيصها من بند الطوارئ والذي تم ايقاف الصرف منه بناء على الكتاب الصادر من نائب المجلس الرئاسي عبدالسلام كجمان رقم (354) المؤرخ في 09 / 06 / 2020 م .

وردًا أيضًا على إتهامه بالتقصير ، كشف المركز عن إحالة وديعة مالية من وزارة الصحة إلى حساب إدارة شؤون الجرحى المنطقة الوسطى بقيمة 2 مليون دينار ليبي تمكنها من تغطية تكاليف الرحلات المستعجلة والطارئة.

كما كشف عن التنسيق لنقل جميع حالات الجرحى الجالسة ( التي تستطيع الجلوس ) عن طريق طيران الخطوط الجوية الليبية يوم الإثنين القادم مع نقل حالات الجرحى السريرية بعدد “2 حالات” كل يوم تقريباً وقد جرى نقل آخر حالتين لإدارة جرحى الوسطى يوم 19 / 06 / 2020 م.

المرصد – متابعات