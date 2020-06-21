ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إن كافة أعضاء البرلمان يؤيدون كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعم النواب للجيش الوطني فى حربه على الميليشيات والإرهاب والتطرف والمرتزقة.

عبد النبي وفي تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس السبت رأى أن حديث الرئيس السيسي عين العقل وهو الصحيح ويجب أن تتم خطوات عملية وسريعة لتنفيذ تصريحاته.

وأوضح عضو البرلمان أن القبائل الوطنية الليبية الشريفة تؤيد تدخل الدولة المصرية لوقف إراقة دماء الليبيين، مبيناً أن القبائل لا يمكن أن تنسى دم أبنائها الذين سقطوا دفاعا عن ليبيا من الإرهاب والتطرف والمرتزقة.