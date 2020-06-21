الولايات المتحدة – أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس.

وأكدت شرطة مينيابوليس على حسابها في “تويتر” أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم.

ولم تكشف الشرطة حتى الآن هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة بإطلاق الرصاص في منطقة هينيبين، داعية المواطنين إلى الابتعاد عنها.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من موقع الحادث، تظهر واجهة مسرح Landmark ومحل تجاري مجاور، وقد تعرضت لإطلاق الرصاص على ما يبدو.

وتظهر اللقطات عناصر للشرطة في موقع الحادث، ويحاول بعضهم مساعدة أحد المصابين.

ونشر نشطاء تسجيلا صوتيا يوثق اتصالات بين ضباط الشرطة، حيث أكدوا أن البحث جار عن مشتبه فيه وهو من ذوي البشرة السمراء ولديه أسنان ذهبية.

ولا يزال التوتر مستمرا في مينيابوليس منذ أواخر أبريل الماضي، عندما تحولت المدينة إلى معقل للاحتجاجات واسعة النطاق التي هزت مختلف أنحاء الولايات المتحدة على خلفية مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي خلال توقيفه هناك.

المصدر: RT + وكالات