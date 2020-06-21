ليبيا – قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى الكدواني إن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت عدة رسائل مهمه جدا للمجتمع الإقليمي ومحاولي التربص بمصر سواء في الملف الليبي أو سد النهضة.

الكدواني وفي تصريح خاص لصحيفة “بوابة الأهرام” المصرية شدد على أن مصر لن تعتدي على أحد ولكن في ذات الوقت لن تقبل بتهديد أمنها القومي سواء بتواجد جماعات إرهابية على حدودها مع ليبيا أو خلق أزمة في أمنها المائي.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن أمن ليبيا جزء من أمن مصر وأن القوات المسلحة قادرة على حماية الحدود الشرقية مع ليبيا والدولة المصرية قادرة على مواجهة أي تحديات في اي وقت.