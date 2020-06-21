ليبيا – أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية محمد المصباحي أن الشعب الليبي يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، لافتاً إلى دعم وتأييد القبائل الليبية لتحرير كافة الأراضي الليبية من قبضة الأتراك والميليشيات ومشيدا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

المصباحي وفي تصريحات حصرية لصحيفة “اليوم السابع” أمس السبت أوضح أن القبائل الليبية تطالب مصر بالتدخل العاجل لحسم المعركة للشعب الليبي الذى يتجرع الويلات من الأتراك والميليشيات.

وأشار إلى أن الشعب الليبي يشعر بأن الكرامة العربية بدأت تسترد أنفاسها منذ ثورة 30 يونيو، داعيا لتحرك عاجل للدولة المصرية لحسم المعركة والقضاء على الميليشيات والعثمانيين.

وأوضح أن ما تعرضت له مدينة ترهونة غرب البلاد هو استهداف مباشر من الحقد العثماني والمطلوب فية تمزيق النسيج الاجتماعي الليبي، وذلك من خلال خلق عدوات بين القبائل والمناطق الليبية وطلاقا من سياسة فرق تسود وهذا ما يؤكده تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.