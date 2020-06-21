ليبيا – أصدرت مجموعة أبناء ليبيا من مثقفين وناشطين سياسيين وإعلاميين ومهنيين بيانهم رقم (24) رحبوا من خلاله بتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن تصريحات الرئيس المصري بضرورة وقف إطلاق النار والالتزام بإعلان القاهرة وحماية وحدة ليبيا والأمن القومي المصري من الميليشيات المسلحة والمرتزقة الموالون لتركيا.

مجموعة أبناء ليبيا أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى تطورات الوضع في ليبيا والمخاطر التي تحيط بها وبوحدتها الترابية والمجتمعية في ظل المطامع التركية التي باتت جلية بخروج أردوغان واضعًا اصبعه على خريطة ليبيا لنهب ثرواتها وخيراتها ومقدراتها ، مؤكدين على أن الأخير يحاول تأجيج النعرات العرقية بين أبناء الشعب الليبي .

وتابع البيان :” وبالإشارة الى بياننا السابق بشأن الترحيب بمبادرة إعلان القاهرة كمبادرة ( ليبية – ليبية ) تؤسس للمرحلة القادمة وصولًا إلى خلق سلطة شرعية منتخبة من رئيس وبرلمان منتخب وإعادة الأمانة إلى الشعب بعيدًا عن اغتصاب السلطة تحت ما يسمى الشرعية الدولية التي لا يمكن أن تكون أساسًا للأبد وقد شاهدنا الاستغلال السيء لهذا الأمر من قبل المجلس الرئاسي وحلفائه في الخارج على مختلف الصعد”.

وبشأن موقف الوفاق من المبادرة المصرية قال :” وبناءً على تعنت ورفض حكومة الصخيرات مسلوبة الإرادة ومنزوعة القرار لهذه المبادرات وقد رأينا الرفض التركي للمبادرة قبل حتى أن تعلن هذه الحكومة الكرتونية رفضها لها رغم الترحيب الدولي والمحلي بها لتثبت مجددًا بأنها وحلفائها الأتراك ليسوا سوى ثلة من المارقين الذين يبحرون بليبيا بعيدًا عن محيطها الإقليمي والعربي نحو محاور أخرى مشبوهة يتصدوها المد العثماني والصفوي”.

وبشأن موقفهم من تصريحات الرئيس المصري قال البيان :” نعلن تأييدنا وترحيبنا بكل ما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونطالب بمباشرة تنفيذه فورًا إذا لم يجنح الطرف المسيطر على طرابلس بميليشياته ومرتزقته للسلم تنفيذًا لإعلان القاهرة الذي ينص على إطلاق حوار سياسي يسبقه إخراج كل القوى الأجنبية ومرتزقتها من الأراضي الليبية دون إستثناء.

وإختتمت مجموعة أبناء ليبيا بيانها بدعوة كل القوى السياسية والمجتمعية الليبية المعتدلة والفاعلة الى الإبتعاد عن تصلب مواقف الفرع الليبي لتنظيم الإخوان المسلمين والضغط في هذا المسار لتجنيب البلاد ويلات المزيد من الحروب ، مطالبين بضرورة إعتبار حكومة السراج حكومة مارقة خارجة عن الإجماع العربي اذا استمر رفضها وانبطاحها للمحور التركي القطري الايراني.

الموقعون :

1. د. عارف علي النايض

2. محمد مختار الغناي

3. علي الرقيعي

4. د. محمد سعد امبارك

5. ليلي ابوسيف ياسين

6. عبد الرحيم الجنجان

7. مرعي عقيلة شويربات

8. منصور صالح منصور

9. ابوبكر محمد ارميلة

10. امال ابراهيم جلول

11. د. المبروك سلطان

12. عبد الغني حسن العريبي

13. د. رضوان يونس الفيتوري

14. عبد الله الربو

15. مبروكة سليمان جبريل

16. عبد المنعم اليسير

17. خالد ادريس الحجازي

18. د. محمد ديره

19. محمد سالم امبارك

20 خالد ادرنبة

21 الجيلاني الداهش