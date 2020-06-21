إيطاليا – قدم نادي يوفنتوس عرضا جديدا للبرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان يوفنتوس توصل لاتفاق مع برشلونة حول عقد صفقة تبادلية، تتضمن آرثر بالإضافة إلى البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط السيدة العجوز.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن يوفنتوس رفع عرضه المالي لآرثر إلى 5 ملايين يورو سنويًا، للموافقة على دخول الصفقة التبادلية.

وأشارت الصحيفة وفقًا لمصادر قريبة من آرثر إلى أن اللاعب غير مقتنع بالعرض الجديد ليوفنتوس، ويصر على الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

يذكر أن تقارير صحفية عديدة، أكدت توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع بيانيتش، ويتوقف الأمر على مفاوضات البارسا ويوفنتوس.

وكالات