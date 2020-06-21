العراق – اتهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف “الوطنية” إياد علاوي الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، ‏متسائلا عن أسباب التزامها الصمت إزاء اعتداءات تركيا وإيران على بلاده.

وكتب علاوي في تغريدة نشرها امس: “تقول الولايات المتحدة إنها تريد علاقة استراتيجية مع العراق وتجري اللقاءات والحوارات لأجل ذلك، وإنها حريصة على الأمن والسلم في المنطقة”.

وتابع: “لماذا تلتزم الصمت إزاء ما يتعرض لع العراق من إعتداءات رتكية أو إيرانية، على الأقل بوصف تركيا عضوا في حلف الناتو”.

وأرفق علاوي التغريدة بهاشتاغ #ازدواجية.

المصدر: RT