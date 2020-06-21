العراق – اتهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف “الوطنية” إياد علاوي الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، متسائلا عن أسباب التزامها الصمت إزاء اعتداءات تركيا وإيران على بلاده.
وكتب علاوي في تغريدة نشرها امس: “تقول الولايات المتحدة إنها تريد علاقة استراتيجية مع العراق وتجري اللقاءات والحوارات لأجل ذلك، وإنها حريصة على الأمن والسلم في المنطقة”.
وتابع: “لماذا تلتزم الصمت إزاء ما يتعرض لع العراق من إعتداءات رتكية أو إيرانية، على الأقل بوصف تركيا عضوا في حلف الناتو”.
وأرفق علاوي التغريدة بهاشتاغ #ازدواجية.
المصدر: RT