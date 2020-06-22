ليبيا – أعرب الأزهر الشريف في بياناً له أمس الأحد عن دعمه للحل السلمي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار بين أطراف النزاع،داعيا إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة.

الأزهر وفي بيانا له نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية أكد أنه يدعم موقف القيادة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها،مؤيدا حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية ودعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها.

وأضاف:”يتابع الأزهر الشريف بمزيد من القلق ما تشهده ليبيا من احتدام الصراع بين الأشقاء الليبيين والتدخلات الخارجية ذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع وتأجيج الصراع بين أبناء الشعب الليبي الشقيق”.

وتابع البيان:”ويكرر الأزهر رفضه القاطع لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته”، داعيا إلى موقف عربي مشترك وحازم في حل هذه الأزمة وموجها مناشدته للشعب الليبي بضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع الاستعمارية والتدخلات الخارجية.