العراق – أعلنت إدارات أندية الدوري العراقي الممتاز تعطيل نشاطاتها لثلاثة أيام وإعلان الحداد على رحيل أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي.

وأصدرت الأندية بيانا رسميا موحدا جاء فيه: “ارتدت الحروف السواد وطغى على الكلمات الحداد وأثقلت التعابير وخيم الحزن على المكان”.

وتابع البيان: “هكذا يكون المشهد عندما تكون الصدمة بحجم فراق أسطورة وملهم وساحر القلوب قبل المستديرة وداعا أمير الكرة أحمد راضي”.

واسترسل: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى إدارت أندية الدوري الممتاز رحيل نجم الكرة العراقية أحمد راضي بعد صراع مع فيروس كورونا. نسأل الله أن يتغمد روحه الطيبة في جنات الفردوس وأن يلهمنا وجميع محبيه وأهله الصبر والسلوان”.

وكشف: “تعلن أندية الدوري الممتاز الحداد لمدة 3 أيام إكراما لرحيل ساحر الكرة أحمد راضي ونبتهل لله أن يشفي المصابين وأن يرفع عن بلدنا شر الوباء والبلاء إنه سميع مجيب الدعاء”.

وكالات