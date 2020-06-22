بروكسل – طالب الاتحاد الأوروبي الصين بإصلاح العلاقات التجارية والاستثمارية “غير المتوازنة” وفتح أسواقها على نطاق أوسع أمام الشركات الأوروبية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، اليوم في مؤتمر صحفي بعد قمة بالفيديو مع قادة صينيين، “ما زلنا نقيم علاقات تجارية واستثمارية غير متوازنة. لم نحرز التقدم الذي نسعى إليه في بيان قمة العام الماضي في إزالة حواجز الوصول إلى الأسواق.”

وأضافت “نحن بحاجة لمتابعة هذه الالتزامات بشكل عاجل ونحتاج أيضا إلى مزيد من الطموح من الجانب الصيني من أجل الانتهاء من المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار”.

المصدر: “رويترز”