ليبيا – قال صلاح البكوش مستشار حوار الصخيرات المستشار الخاص لعضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي إن المجلس الرئاسي أصدر بيان جيد وموقف متقدم وصلب عقب تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن في هذه الأوقات البلاد تحتاج لحراك ديبلوماسي حول العالم.

وأضاف :”مصر والسفير الامريكي المشهور بالمفاوضات بين مصر وإسرائيل يقول أن مصر في سبات استراتيجي ومنذ أكثر من 30 عام لم تتحرك وتتصدر المشهد على الرغم من قوتها العسكرية والبشرية وملئ ذلك الفراغ تركيا وغيرها في المنطقة وهذه أحد محركات السيسي فما قاله بالواقع يعني شيء واحد وهو أن حفتر لم يعد لديه القوة حتى للدفاع عن المنطقة الشرقية، السيسي يواجه ثلاث سيناريوهات الأول هو أن الموقف في سرت والجفرة يبقى كما هو عليه الآن والسيناريو الآخر أن حكومة الوفاق وتركيا وروسيا يتوصلوا لإتفاق لينسحب الروس من سرت والجفرة وتدخل حكومة الوفاق ويرفع الحصار عن النفط وهنا ليس هناك مجال لتدخل السيسي”.

وبيّن أن السيناريو الثالث هو عدم خروج الروس من سرت والجفرة ويكون هناك هجوم من قوات الوفاق على سرت والجفرة لأن قوات الوفاق لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بحسب قوله، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة لا يستطيع السيسي التدخل لأن بتدخله وكأنه يدعم الروس وهو ما لاتريده أمريكا.

ورأى أن هناك لحظة فريدة من نوعها في السنوات الأخيرة تتمثل بوجود توافق بين المؤسسة العسكرية في امريكا والسياسية بشقيها التنفيذي والتشريعي والاستخباراتية مع الناتو الذي يبني توجهاته على الموقف الأمريكي حول خطورة التواجد الروسي في ليبيا وعدم السماح للروس بموضع قدم في ليبيا لأن ذلك يعني أن الجبهة الجنوبية لأوروبا فتحت للروس لذلك امريكا تدعم الموقف التركي وتخوله بالتدخل في ليبيا من أجل منع الروس من أخذ موضع قدم.

وأردف:” ليس هناك مواجهة الآن بين روسيا وتركيا هو يتحدث عن مواجهة بين سرت والجفرة وفيهما روس إذا هجمت قوات الوفاق مدعومة تركياً على سرت والجفرة في تواجد الروس ما الذي ستقوم به مصر ؟ تتدخل لدعم الروس ضد حكومة الوفاق ؟ اعتقد أن ذلك مستبعد لكن في النهاية اعتقد أنه سيتوصلون لحل تنسحب فيه روسيا من سرت والجفرة ويرفع الحصار عن الموانئ النفطية ودخول قوات الوفاق هناك”.

البكوش إعتبر أن حكومة الوفاق وحليفتها تركيا والطرف الآخر روسيا ومصر وما إلى ذلك اتخذوا قرارات وصعدوا إعلامياً وسياسياً وعسكرياً وأصبح التدخل صعب جداً ومكلف لذلك الدول وخاصة تركيا وروسيا يتنافسان في المنطقة وهما خصوم تاريخيين لكن لا يريدون صدام لأن ليبيا ليست بالمكانة الاستراتيجية كسوريا بالنسبة لتركيا وروسيا، معتقداً أنهما سيتجنبان الإصطدام ولن يكترثان بالأطراف الجانبية الأخرى كمصر حسب تعبيره.

واختتم قائلاً “سيكون هناك وقف إطلاق نار ومفاوضات عاجلاً ام أجلاً السؤال مفاوضات بين من ومن وحول ماذا ؟ حفتر أعتقد أنه عندما يبدأ الحلفاء يتفادونه السيسي جاء بعقيلة صالح على يمينه بدلاً من حفتر وهو كمفاوض سياسي انتهى ولكن المشروع لم ينتهي، المشروع ليس ميت سريراً لا زال هناك آبار النفط والشرق الليبي السيطرة على سرت والجفرة وفتح الموانئ النفطية دون حرب ودخول قوات الوفاق هناك سيزيد من الضغط داخل الشرق الليبي لأنها بدأت هناك كثرة الاعتقالات في المنطقة الشرقية وإختفاء شخصيات، اعتقد أن ذلك سيؤدي لخلخة الوضع وربما نصل لإتفاق”.