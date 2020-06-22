ليبيا – كشف البيت الأبيض عن فحوى مكالمة جرت اليوم بين الرئيسين دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تركزت حول تطورات الوضع في ليبيا والملفات المشتركة بين البلدين .

وقال البيت الأبيض في بيان للصحافة : ” ترامب وماكرون إتفقا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في ⁧‫ليبيا‬⁩ والاستئناف السريع للمفاوضات بين الأطراف الليبية ” .

وأضاف البيان بأن ” الرئيسين إتفقا على أن التصعيد العسكري من جميع الأطراف يجب أن يتوقف فورًا لمنع الصراع من أن يصبح أكثر خطورة وصعوبة ” .

فيديو | ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي : #تركيا تلعب لعبة خطيرة في #ليبيا وقد تحدثت مع ترمب اليوم عن هذا الخطر المتعلق بأمن المنطقة وأوروبا . #المرصد pic.twitter.com/kbrSRpDShe — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 22, 2020

وكان الرئيس ماكرون قد قال في مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع نظيره التونسي قيس سعيد بأنه تحدث ترامب عن المخاطر التي تتهدد أمن ليبيا والمنطقة وأوروبا بسبب التدخل التركي قائلًا ان تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا .

عاجل | ماكرون : موقفنا سيكون في غاية القسوة تجاه دور #تركيا في #ليبيا ومخاوف #مصر من التوغل التركي هناك مشروعة . #المرصد ( تصريحات للصحفيين ) — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 22, 2020

وعقب المؤتمر الصحفي أدلى ماكرون بتصريحات للصحافيين أكثر حدة نحو تركيا معتبرًا أن الناتو في حالة موت سريري بسبب الحادثة الأخيرة بين السفن التركية والفرنسية قبالة سواحل ليبيا عندما حاولت سفن إيرني تفتيش سفينة تحمل سلاح إلى مصراتة .

وقال ماكرون : ” موقفنا سيكون في غاية القسوة تجاه تصرفات ⁧‫تركيا‬⁩ في ⁧‫ليبيا‬⁩.. لن نتسامح مع ما تقوم به هناك ، أما مخاوف ⁧‫مصر‬⁩ من التوغل التركي هناك مشروعة ” .

المرصد – متابعات