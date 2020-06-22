 البيت الأبيض يكشف فحوى مباحثات ترامب وماكرون حول ليبيا – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

ليبيا – كشف البيت الأبيض عن فحوى مكالمة جرت اليوم بين الرئيسين دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تركزت حول تطورات الوضع في ليبيا والملفات المشتركة بين البلدين . 

 وقال البيت الأبيض في بيان للصحافة : ” ترامب وماكرون إتفقا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في ⁧‫ليبيا‬⁩ والاستئناف السريع للمفاوضات بين الأطراف الليبية ” .

بيان البيت الابيض حول مكالمة ماكرون وترامب

وأضاف البيان بأن ” الرئيسين إتفقا على أن التصعيد العسكري من جميع الأطراف يجب أن يتوقف فورًا لمنع الصراع من أن يصبح أكثر خطورة وصعوبة ” .

وكان الرئيس ماكرون قد قال في مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع نظيره التونسي قيس سعيد بأنه تحدث ترامب عن المخاطر التي تتهدد أمن ليبيا والمنطقة وأوروبا بسبب التدخل التركي قائلًا ان تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا .

وعقب المؤتمر الصحفي أدلى ماكرون بتصريحات للصحافيين أكثر حدة نحو تركيا معتبرًا أن الناتو في حالة موت سريري بسبب الحادثة الأخيرة بين السفن التركية والفرنسية قبالة سواحل ليبيا عندما حاولت سفن إيرني تفتيش سفينة تحمل سلاح إلى مصراتة .

وقال ماكرون : ” موقفنا سيكون في غاية القسوة تجاه تصرفات ⁧‫تركيا‬⁩ في ⁧‫ليبيا‬⁩.. لن نتسامح مع ما تقوم به هناك ،  أما مخاوف ⁧‫مصر‬⁩ من التوغل التركي هناك مشروعة  ” .

المرصد – متابعات