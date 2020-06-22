ليبيا – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب الدكتور عمر عبدربه صالح.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة آلية العمل بين الحكومة الليبية وديوان المحاسبة بما يكفل ترشيد الإنفاق وصون المال العام الذي تسعى الحكومة والديوان دائما لتطبيقه.

وناقش رئيس مجلس الوزراء مع رئيس ديوان المحاسبة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الاستشارية في الديوان الدكتور أحمد الحبيب التعاون المشترك بين الحكومة والديوان في فحص الحسابات والخزائن والمخازن وإجراء الرقابة المسبقة والمصاحبة واللاحقة على كافة العقود التي تبرمها الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية للمواطن، وذلك لضمان إنجاز هذه المشروعات وفقا لأعلى المواصفات وكذلك تفادي الوقوع في أية أخطاء مالية أو قانونية.

وأكد الثني ورئيس ديوان المحاسبة على التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والرقابية بما انعكس على الصالح العام، مشددين على تسهيل عمل أعضاء الديوان في فحص ومراجعة كافة الحسابات الحكومية.