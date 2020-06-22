ليبيا – أعلن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي تأجيل عقد الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا المقرر اليوم الأثنين إلى يوم غد الثلاثاء من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية صرح بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم السابع”المصرية أمس الأحد بأن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس .

وقال الأمين المساعد أن طلب مصر بعقد اجتماع بشأن ليبيا حصل على التأييد المنصوص عليه فى النظام الداخلى من جانب عدة دول وجرى التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية سلطنة عمان لتحديد موعد الاجتماع.