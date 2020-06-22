ليبيا – تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بـ”الصخيرة” بولاية صفاقس خلال اليومين الماضيين ضبط سيارة بلوحة ليبية مزورة وبداخلها 13 سبيكة ذهبية و600 ألف يورو.

الداخلية التونسية أشارت في بيان لها وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” إلى أنه تم حجز العملة الأجنبية وسبائك الذهب في سيارة على طريق زراعي بجهة صبيح من منطقة الميدة بولاية صفاقس.

وأضاف البيان “تمت العملية على إثر كمين نصبته الفرقة المذكورة بعد توفر معلومة حول سيارة ليبية تنقل بضائع مهربة قادمة من جهة قفصة في اتجاه الجنوب الشرقي التونسي”.

ولفت إلى أنه حوالي الساعة العاشرة ليلاً تم رصد السيارة المشبوهة وبالإشارة لها بالوقوف لم يمتثل سائقها وحاول الفرار وتمت مطاردته إلى أن عثر على السيارة عالقة في الرمال بعد أن تركها سائقها واختفى داخل غابة زيتون”

وبالتحري حول هوية السيارة وسائقها تبين أن لوحة الأرقام مزورة وأنها غير مدرجة بمنظومة السيارات الموردة عبر المعابر الحدودية التونسية.