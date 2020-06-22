ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين في مدينة زوارة مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد المرافقلهم.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي للسراج آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الامريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، كما بحث الاجتماع التنسيق المشترك بين حكومة الوفاق وأفريكوم في محاربة الإرهاب وضرب فلوله في إطار التعاون الذي وصف بـ”الاستراتيجي” بين الوفاق والولايات المتحدة الامريكية.

وحضر اللقاء كل من عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاغا، ووكيل دفاع الوفاق صلاح النمروش، ورئيس أركان الوفاق محمد الشريف وآمر منطقة الرئاسي العسكرية الغربية أسامة الجويلي، وآمر منطقة الرئاسي العسكرية بطرابلس عبد الباسط مروان، والقيادي بالمجلس العسكري مصراتة محمد الحداد، والقيادي الاخر بالمجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال.