الصين – حظرت الصين الأحد استيراد منتجات شركة “تايسون فودز” الأمريكية، وأغلقت مصنعا تابعا لشركة “بيبسي” في بكين، ضمن إجراءاتها لمنع إعادة انتشار عدوى كورونا في العاصمة.

وجاء ذلك في إطار حملة لاحتواء تفشي كوفيد-19 عبر مواد غذائية قد تنقل الفيروس الذي رصدت السلطات مؤخرا بؤرا جديدة له في العاصمة.

وأشارت بكين الأحد إلى تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص كوفيد-19 في العاصمة.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك الصينية، “تعليقا موقتا” لاستيراد الدجاج المثلج الذي تنتجه شركة “تايسون فودز” الأميركية، بعد رصد الفيروس في إحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة.

كما أمرت السلطات شركة “بيبسيكو” الأمريكية للمواد الغذائية والمشروبات، بإغلاق أحد مصانعها في بكين بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.

المصدر: أ ف ب