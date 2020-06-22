العراق – أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن إصابة 6 نواب وعوائلهم وحماياتهم بفيروس كورونا.

وقال في مقابلة تلفزيونية إن “المعلومات المؤكدة لدي هي إصابة 6 نواب مع عوائلهم وحماياتهم، لكن لدي معلومات أخرى تشير إلى إصابة 20 نائبا”.

وأضاف، أن “هناك 28 موظفا في مجلس النواب أصيبوا بكورونا، بينهم مدير عام، وشخصية معنية بأمن المجلس”.

وأشار الحلبوسي، إلى أن “بعض أفراد القوة المكلفة بحماية مجلس النواب أصيبوا بالفيروس أيضا”.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الأحد تسجيل 87 وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT