ليبيا – رد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على كتاب عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان بشأن عدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يكون مخالفاً لبنود الإتفاق السياسي أو للقوانين والتشريعات النافذة أو غير مستند على محضر إجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه.

الكبير أكد في خطابه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه إلتزام المصرف بتطبيق بنود الإتفاق السياسي والقوانين والتشريعات النافذة،مشيراً إلى أنه ومنذ إستلامه كتاب كاجمان لم يعتد بأي قرار صادر عن المجلس الرئاسي غير مستند على محضر إجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه وذلك فيما يتعلق بالباب الخامس من الترتيبات المالية المعتمدة 2020″الطوارئ”.

وأعرب عن أمله أن يتوصل المجلس الرئاسي للمعالجات الللزمة بالخصوص في أقرب وقت.

وأوضح أن المصرف مستمر في تنفيذ باقي أبواب الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي (المرتبات –التسييرية –الدعم)عملاً بأحكام الترتيبات المالية المعتمدة 2020.

الكبير جدد دعوته لكافة مؤسسات الدولة لتوحيد الجهود لمواجهة الأخطار المحدقة والتحديات المتزايدة إستشعاراً من المصرف لحالة الضرورة والظروف الإستشثنائية التي تمر بها الدولة الليبية.