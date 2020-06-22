ليبيا – توقعت أمين عام حزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أن تتقارب جامعة الدول العربية فعلياً مع معسكر الشرق خاصة أن من يمثلون هذه المنطقة في ليبيا هم مجرد “بيادق” لمن يحرك الجامعة العربية الآن.

وأشارت في تصريح لموقع” عربي21″ القطري إلى أن الجامعة العربية مسيطر عليها من قبل دول معينة ولم تعد بجامعة للشعوب العربية ولم تخدم قضاياهم أو نضالهم ضد حكام مستبدين بحسب قوله.

كما استطردت حديثها:”لذا نحن في ليبيا لا تقيم لها ولا لاجتماعاتها أو قراراتها أي وزن ويندرج الاجتماع المقبل تحت هذا الأمر”.