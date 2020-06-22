ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن التدخل التركي في ليبيا كشف المستور حين يرى كل العرب إرهابي يقاتل مع المليشيات المدعومة من تركيا اردوغان يهدد ويقول ان حربهم لن تتوقف في ليبيا وانهم عازمون على الوصول الى سيناء.

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “هنا يجب ان نتوقف قليلاً نسأل بعض الاسئلة ونجيب لنعرف خيوط المؤامرة التي تقودها تركيا السؤال الأول كيف وصل هذا الإرهابي إلى ليبيا ومن زوده بالسلاح ودعمه حتى وصل الى محاور شرق مصراتة ؟ الاجابة بكل تأكيد تركيا بموافقة اطراف دولية”.

وأضاف :” السؤال الثاني من يقاتل الجيش المصري في سينا وفي الحدود الغربية مع ليبيا ومن يوفر لهم الدعم ؟. الاجابة هم متطرفون إرهابيون ينتمون الى نفس التوجه تدعمهم قطر وتركيا بالمال والسلاح تحت صمت دولي ايضاً أما السؤال الثالث كيف يصل الدعم والسلاح إلى الإرهابيين في سينا ؟الإجابة عن طريق الانفاق مع غزة وطرق تهريب أخرى”.

واختتم حديثه بالقول :”السؤال الرابع كيف سمحت إسرائيل بوصول الأموال والاسلحة وكافة انواع الدعم إلى غزة لتصل بعد ذلك إلى سينا ؟ الإجابة عن هذا السؤال منكم متابعي الكرام لتعرفوا من وراء كل ما يحدث الآن في ليبيا ومن المستهدف …؟ بالمناسبة تركيا لها علاقات وتبادل تجاري كبير مع الكيان الصهيوني هذا للعلم”.