ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب مصطفي بكري إن المجلس سيؤكد خلال جلسته الافتتاحية يوم 5 يوليو المقبل على ما قاله السيسي بشأن الوضع فى ليبيا والتأكيد على موقف مصر الثابت من رفض المليشيات الإرهابية في ليبيا واستعداد القاهرة للتدخل من أجل حماية أمنها القومي والليبي على السواء.

بكري قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن السيسي أكد أن سرت خط أحمر لا يمكن تجاوزه ما يؤكد أن أمن مصر القومي مرتبط بأمن ليبيا القومي، لافتاً إلى أن مصر طرحت خيار السلام قبل ذلك لكن الطرف الآخر لا يريد ذلك.

وتوقع أنه حال استمرت المليشيات التركية في عدوانها فمصر ستتدخل بناء على الدعوة التي قد تأتيها من مجلس النواب صاحب الشرعية في البلاد.

كما لفت إلى أن الرئيس تحدث عن أن سرت والجفرة خط أحمر لأن هذه المنطقة إذا تم تجاوزها سيكونوا على مقربة من الحدود مع مصر بما يحمل تهديداً مباشراً للأمن.