الولايات المتحدة – اوضح جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق إنه لم يكن يعرف ما يمكن توقعه من دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين عام 2018 في حين استعد الروس بدقة لهذا اللقاء.

وأضاف بولتون، في مقابلة مع قناة ABC News: “لأنني لم أكن أعرف ما سيقوله ترامب. في أي لحظة لم نكن نعرف ما سيقوله. الآن، كما اتضح، وقد كتبت عن هذا في الكتاب، في رأيي، لم يحدث أي شيء محرج في ذلك الاجتماع بين الرئيسين على انفراد. وهذا يعني أننا غادرنا الاجتماع سالمين”.

وأشار مستشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن الرئيس الروسي بوتين، على عكس ترامب، “يستعد بشكل شامل للاجتماعات”.

وفي حديثه عن ترامب وروسيا، قال بولتون أيضا، إن الرئيس الأمريكي، لم يناقش في أي وقت بشكل محدد أي اتفاق مع روسيا بشأن مراقبة التسلح.

وأضاف بولتون: “لقد صرح الرئيس مرات عديدة، بأنه يريد إبرام صفقة كبيرة لتحديد ومراقبة الأسلحة مع روسيا. ولكن لم يكن لدينا أي حديث ملموس حول كيف يجب أن يكون ذلك، وكيف ستكون العواقب. هذه قضايا صعبة للغاية لأي شخص. وهي صعبة على أي رئيس يأتي. ولكن لكي يكون المرء مستعدا لمناقشتها، يجب أن يقوم بتحضير نفسه لذلك. وأخشى أن هذا لم يحدث في كثير من الأحيان”.

المصدر: إنترفاكس