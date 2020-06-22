ليبيا – طلب تكتل إحياء ليبيا في خطاب موجه لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي وصفه بـ” المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبي “.

تكتل إحياء ليبيا تقدم بشكره للجامعة العربية على مواقفها القومية المشرفة مع ليبيا وشعبها، محذراً من الخطر الاستعماري الجديد الذي واجهه الشعب الليبي بسبب تجرأ المجلس الرئاسي على توقيع معاهدات واتفاقيات غير قانونية وغير مصادق عليها من البرلمان الليبي المنتخب، صاحب الشرعية التشريعية الوحيدة في ليبيا.

وأشار التكتل إلى أن إتفاقيات الرئاسي عرضت الأمن القومي الليبي للخطر، وكذلك الأمن القومي لدول الجوار، واوشكت على ان تؤدى إلى تصادم إقليمي مروع، وحرب أهلية جديدة دامية في إشارة منه لإتفاقيات الرئاسي مع تركيا، مناشداً بسحب الاعتراف من المجلس الذى صار وبالا على ليبيا وشعبها بحسب نص الخطاب.

وإعتبر التكتل في خطابه بأنه قد آن الأوان للأمم المتحدة أن تطبق المعايير الدولية للاعتراف بالسلطات التنفيذية على المجلس الرئاسي وحكومته، مبيناً بأنه لو تم تطبيق تلك المعايير فعلاً، لأتضح للجميع بأن هذا المجلس هو مجلس أمر واقع، انهار أمره وواقعه، وكان يجب سحب الاعتراف الأممي به منذ سنوات.

وأضاف :” لعل سحب الاعتراف الأممي يوقف هذا التوريط المستمر لشعب بأسره، ويوقف التصرفات الاستبدادية والمهددة لأمن المنطقة وكذلك الإنفاق الظالم لموارد الشعب الليبي من قبل جهة “ليست ذات صفة”، حسب المحاكم الليبية”.

وتابع تكتل إحياء ليبيا موجها الحديث لأمين عام الجامعة العربية قائلاً :” وإذ نترقب اجتماعكم الهام غدا في اروقة جامعة الدول العربية الموقرة، نأمل أن تكون جامعتنا العربية، سباقة في سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبي”.

يشار إلى أن فريق إحياء ليبيا قد خاطب، فى 28 نوفمبر 2019، المبعوث الأممي السابق غسان سلامة (مطالباً إياه، وبشكل عاجل، بسحب الاعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين في مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا ، وأن إتفاقه مع الأخيرة جلب أكثر من عشرة آلاف إرهابي مرتزق إلى ليبيا، واطنان من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر، خلافا لحضر الأسلحة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن المتتالية.