انجلترا – بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن لديه بعض الأفكار لتعزيز قوة ناديه في سوق الانتقالات، وسيكون مستعدًا لمنع ليفربول من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مرتين متتاليتين.

ويحتاج ليفربول إلى 5 نقاط لضمان التتويج بلقب الدوري لأول مرة في 30 عامًا، وحرمان المان سيتي من لقبه الثالث على التوالي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن جوارديولا قوله “سيبقى ليفربول فريقا قويا كما هو، لكن عندما احتفظنا باللقب، كنا أول فريق يفعل ذلك في حوالي 10 سنوات، لذا نعرف مدى صعوبة الأمر”.

وأضاف “من بين آخر تسعة ألقاب محلية نافسنا فيها، توجنا بثمانية ألقاب. هذا ليس سيئا وأعتقد أننا سنكرر الأمر الموسم المقبل”.

وتابع “لا يوجد الكثير من الأخطاء المرتكبة فيما يتعلق بالنقاط والأداء. لدينا أفكار لسوق الانتقالات، ثم الموسم المقبل سنستعد من أجل القتال مجددا”.

وكالات