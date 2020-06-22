ليبيا – أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أن بلاده تسعى لتجنب أية محاولات تقسيم لليبيا بسبب النزاع العسكري الراهن هناك،داعيا الى حل داخلي توافقي بين الاطراف الليبية.

دي مايو وخلال مؤتمر صحفي مشترك في روما اليوم الاثنين مع نظيره الألماني هايكو ماس قال إن إيطاليا ستفعل كل شيء لتجنب أي محاولة لتقسيم ليبيا،مشيرا الى أن هناك حاجة إلى عملية ليبية-ليبية شاملة لتجاوز الازمة الحالية،وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

ونوه رئيس الدبلوماسية الايطالية بأن الشعب الليبي عانى كثيرا ويستحق أن يكون صانع مصيره بدون تدخلات خارجية.