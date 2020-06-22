ليبيا – كشف وزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب المسماري أن القبائل الليبية تستعد للدفاع عن الوطن ضد التدخل التركي والإرهاب في البلاد.

رجب قال في تصريح لصحيفة “اندبندنت عربية” إن كل تركيبات المجتمع الليبي بادية وحضراً مؤسسات ونقابات ستخرج في مظاهرات عارمة للمطالبة بتدخل ومساندة الجيش المصري للشعب ولدحر الغزو والعدوان التركي.

وتابع أن كل قبيلة من قبائل المجتمع الليبي أعدت قوائم بأسماء وأعمار “شيبها” وشبابها جاهزون للالتحاق بمعسكرات التدريب التي تعد لهذا الغرض، مضيفاً أن الجميع جاهز للتدريب والتسليح والانطلاق إلى جبهات القتال للذود عن الوطن.

وطالب رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين بتدخل الجيش المصري للمساندة في المعركة لأن ما يجري الآن هو استهداف للأمن القومي العربي بكامله وإذا سقطت ليبيا في يد الأتراك فإن الشر سيكون على حدود مصر ولن ترضى بدورها بذلك بل عادتها أن تتصدى للشر وتقبره في مكانه مثلما قبرت الاعتداء الصهيوني لمرات عديدة.

كما أكد “أن مصر هي العون والنجدة في ساعات العسرة ونحن جاهزون أمامكم. جنود مصر دائماً مستعدون للذود عن أوطاننا، وواثقون من عونهم لنا لرد الغزو والعدوان فأمن مصر وليبيا معاً على درجة واحدة من الخطورة والأهمية كما أن في هذا إنقاذاً لشمال أفريقيا من طمع أردوغان بها”.

وأوضح أن الجيش موجود في كل مكان بالبلاد ومرابط في الوشكة وسرت والجفرة والجنوب والشباب في مواقعهم للدفاع عن البلاد ضد الغزو التركي والشعب الليبي يساند القوات المسلحة.

وعن تصريحات تركيا بأنها ستقبل بوقف إطلاق النار إذا سيطرت قواتها على سرت والجفرة قال” لن يدخلوا سرت ولا الجفرة والقبائل لن تسمح بأن تطأ قدم تركي أرض ليبيا فأينما تطأ أقدامهم لا ينبت العشب. سنطاردهم إلى أن يخرجوا من ديارنا فهم طامعون في نفطنا وغازنا وثرواتنا”.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تتخل عن العرب أينما كانوا وعن ليبيا تحديداً وتعلن محاربتها للإرهاب وموقفها مشرف وداعم للقوات المسلحة وللشعب الليبي.