ليبيا – التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفين تاونسند برئيس الرئاسي السراج اليوم الاثنين في مدينة زوارة.

الاجتماع ركز بحسب الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية لدى ليبيا على الفرص الحالية لوقف استراتيجي للعمليات العسكرية من قبل جميع أطراف النزاع.

وقدم السفير نورلاند إحاطة حول دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار والحوار السياسي. وقدّم الجنرال تاونسند وجهة نظره العسكرية حول خطر التصعيد، وما قال أنها أخطار يشكلها الدعم الروسي لعمليات “فاغنر”، والأهمية الاستراتيجية لضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط حسب قوله.

وقال الجنرال تاونسند: ” وفّرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الأمن اللازم الذي مكَّن وزارة الخارجية الأمريكية من القيام بهذا التواصل مع رئيس الوزراء السراج. وأكدنا للوفد الليبي أنّ جميع الأطراف بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لأنّ هذا الصراع المأساوي يحرم جميع الليبيين من مستقبلهم”.

وأضاف : “أنّ العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية. لذا يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين”.

وأفادت السفارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستعمق مشاركتها مع مجموعة كاملة من المحاورين من جميع أنحاء البلاد ومن أجل دعم السيادة الليبية والاستقرار السياسي والأمن والازدهار الاقتصادي.