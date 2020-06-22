زيدان يفقد سلاحًا مهمًا أمام مايوركا

زيدان يفقد سلاحًا مهمًا أمام مايوركا

إسبانيا – تلقى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، ضربة قوية بعد تأكد غياب نجم الفريق عن المباراة المقبلة أمام مايوركا، في منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة ريال سوسييداد أمس الأحد، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة لتراكم البطاقات.

وأضافت أن كاسيميرو حصل على البطاقة الصفراء الخامسة له، ليغيب عن اللقاء المقبل أمام مايوركا.

وعاد ريال مدريد لصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، بعد فوزه على ريال سوسييداد، بنتيجة (2-1) على ملعب أنويتا.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره مايوركا، الأربعاء المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وكالات