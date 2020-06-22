سرة البطن موطن “غابة” من كائنات “بعضها جديد تماما على العلم”

سرة البطن موطن “غابة” من كائنات “بعضها جديد تماما على العلم”

اليابان – وجدت دراسة جديدة حللت محتويات 60 سرّة بطن وجود 2368 نوعا من البكتيريا، يُعتقد أن بعضها جديدة تماما على العلم.

واحتوت السرة الأنظف على زهاء 29 نوعا من البكتيريا، ولكن الأشكال الأخرى لديها ما يصل إلى 107 أنواع.

وتبين أن أحد المتطوعين يستضيف بكتيريا، كانت موجودة فقط في التربة باليابان. وما يجعل ذلك أكثر غرابة هو أنه لم يزر البلاد قط.

ويبدو أن متطوعا آخر لم يغسل المنطقة لعدة سنوات، وأوصل بكتيريا إلى سرته، تعيش عادة في ظروف قاسية مثل الأغطية الجليدية.

وأُجريت الدراسة كجزء من مشروع التنوع البيولوجي لسرة البطن، الذي بدأ في عام 2011، ويهدف إلى جعل الجمهور مهتما بالعلوم من خلال إظهار أن أجسادهم مثل النظم البيئية المزدهرة.

وانتهى الباحثون بمقارنة تنوع بكتيريا سرة البطن مع الغابات المطيرة، لأن 70٪ من المتطوعين الأولين لديهم 8 أشكال من الأنواع نفسها.

وهذا يشبه تقريبا ما يحدث عندما يذهب العلماء إلى الغابات المطيرة، حيث يمكنهم في الغالب الاعتماد على رؤية عدد قليل من أنواع الأشجار نفسها.

ومن المهم معرفة المزيد عن الميكروبات الموجودة على بشرتنا، لأن الباحثين يعتقدون أنها يمكن أن تكون مرتبطة بنظام المناعة لدينا.

ويُعتقد أيضا أنها تؤثر على أشياء مثل حب الشباب ومدى نعومة البشرة.

ونُشرت دراسة سرة البطن في مجلة PLOS ONE.

المصدر: ذي صن