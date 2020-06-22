فان دايك: سعداء بالنقطة.. وهذا ما توقعناه من أنشيلوتي

فان دايك: سعداء بالنقطة.. وهذا ما توقعناه من أنشيلوتي

انجلترا – شدد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، على أن فريقه كان يعلم بأنه سيواجه صعوبات أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد الذي انتهى بالتعادل السلبي، أمس الأحد، في منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “لقد كانت مباراة قوية من الجانبين، الفريقان ضربا القائم، لكن في لحظات معينة احتفظنا بالكرة دون إيجاد الفرصة المناسبة للتسجيل”.

وأضاف “ومع ذلك، نحن سعداء بالنقطة التي حصلنا عليها، والتي هي خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا بالفوز بالبريميرليج”.

واختتم “إيفرتون ليس سيئا في الدفاع، لقد كان محكما ومتماسكا، وهذا ما تتوقعه من فريق أنشيلوتي، مباراة قوية للغاية”.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بفارق 23 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي (60).

وكالات